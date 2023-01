Un nouveau projet de petite voiture électrique en France

L’Agence de la transition écologique (Ademe) encourage en effet les constructeurs à produire des véhicules plus légers et plus simples, pour limiter le poids des batteries et donc la quantité de matières premières nécessaires. Le rachat de Nosmoke permet à Kate de bénéficier d’un petit outil de production, et d’une voiture électrique déjà aboutie qui permet de réaliser un chiffre d’affaires, « comme Tesla avec son roadster » à ses débuts, souligne Matthias Goldenberg.

Le prochain modèle devrait se vendre autour de 15 000 euros, entre la petite Ami de Citroën, à la vitesse et au confort limités, et la moins chère des voitures électriques, la Dacia Spring, à 22 000 euros sans bonus. Il devra permettre des déplacements de moins de 80 kilomètres, et rouler jusqu’à 90 kilomètres/heure, hors autoroutes donc, en étant agréable à conduire.

Alors que la Nosmoke se vend à moins de 200 exemplaires par an, ses repreneurs comptent multiplier ce chiffre par quatre en 2023, avant de produire jusqu’à 40 000 unités par an de leur nouveau modèle en 2028. Le constructeur s’approvisionne en pièces en France et en Europe pour le moment, sauf pour ses cellules de batterie. Autofinancé pour le moment, il pourrait faire entrer des investisseurs à terme.