Un éthylotest antidémarrage contre une suspension de permis

Les contrevenants ne doivent pas être récidivistes et doivent installer à leur frais le dispositif EAD homologué, sachant que la conduite avec ce type d’équipement n’est possible qu’avec des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire. « Une personne est considérée récidiviste dès lors qu’elle a été́ condamnée 2 fois pour le même délit dans un délai de 5 ans entre le premier délit et le second », précise la préfecture du Territoire de Belfort, qui glisse également que les conducteurs titulaires d’un permis probatoire sont exclus de cette alternative, ainsi que les conducteurs ayant commis des infractions connexes : usage de stupéfiants et/ou excès de vitesse, pouvant entraîner une suspension du permis de conduire. Les conducteurs non-résidents en France, les titulaires d’un permis de conduire non-français, les conducteurs responsables d’un accident mortel et les conducteurs se refusant de se soumettre aux vérification tendant à établir l’état alcoolique sont également exclus de ce dispositif.

Cette alternative complète un arsenal judiciaire qui utilise déjà les éthylotests anti-démarrage, afin de lutter contre l’alcool au volant. Aujourd’hui, il existe déjà l’EAD judiciaire. Ce dispositif interdit à une personne condamnée pour alcoolémie délictuelle de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un EAD. Il existe enfin l’EAD médico-administratif. Il permet au préfet « de délivrer, sur la base de l’avis médical des médecins agrées de la commission médicale, un permis de conduire d’une durée temporaire qui comprend une mention spécifique indiquant l’obligation d’EAD afin de permettre le contrôle par les forces de l’ordre ».