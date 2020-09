Un cheval blessé au couteau en Côte-d’Or: deux suspects recherchés

Avec la multiplication d’actes de mutilation de chevaux dans toute la France, le sujet est devenu sensible. Des consignes ont été passées aux propriétaires d’équidés « d’appeler les forces de l’ordre et de ne pas intervenir eux-mêmes », selon les gendarmes. Le Val-d’Oise, en région parisienne, a enregistré ses premiers cas samedi: deux juments, qui ne sont pas mortes, l’une présentant une coupure à la vulve et l’autre une coupure de 30 centimètres sur le flanc. Elles étaient parquées dans le même pré à Grisy-les-Plâtres, petite commune rurale du Vexin. Par ailleurs, l’Isère avait connu son premier cas à Bonnefamille le 30 août avec une ponette incisée de 20 cm sous l’oreille gauche et deux coupures au postérieur.