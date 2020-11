« Un cercle sans fin » : le témoignage d’une infirmière de l’hôpital Nord-Franche-Comté

Il est 7 h 15, un dimanche de novembre. La jeune infirmière vient de reprendre son service après plusieurs jours de repos. La danse macabre reprend. Elle doit appeler la morgue pour venir chercher un nouveau corps dans son service. Depuis le mois d’octobre, le virus a de nouveau accéléré ; le flux d’entrées des patients a repris. La dureté du quotidien aussi.

Claire est infirmière dans le service des maladies infectieuse de l’hôpital Nord-Franche-Comté. Le SARS-CoV-2, le virus responsable de la covid-19, fait partie de son quotidien depuis neuf mois. Au mois de mars, c’est le premier service à être devenu une unité 100 % covid-19. Et cet été, quand la normalité reprenait son cours, c’était le seul service encore dédié à la covid-19. Avec le retour de la seconde vague, forcément, l’unité est encore en première ligne. Plusieurs mois après le début de cette pandémie, on parle de « fatigue physique, de lassitude ». « Depuis le printemps, on n’arrête pas », confie Claire, qui a sondé ses collègues avant d’échanger avec Le Trois, pour être au plus juste de leurs ressentis.

Aujourd’hui, les gestes sont devenus mécaniques. Entre chaque chambre, on s’habille, on se déshabille, on se rhabille. On surveille les constantes, cinq fois par jour. Les soins sont lourds. « Les organismes sont éprouvés », raconte-t-elle. Pourtant, les masques FFP2, les lunettes, les sur-blouses, elle connaît. Ce n’est pas nouveau. Ce sont des équipements qu’elle utilise régulièrement. Dans son service, on soigne des patients atteints de tuberculose, de pneumopathie ou on accueille des voyageurs présentant des symptômes comme de la diarrhée et revenant de destinations exotiques. « C’est très varié », apprécie cette infirmière, passionnée « par le processus infectieux ».