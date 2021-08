Trois hommes suspectés de l’assassinat d’un jeune à Plancher-Bas

Trois hommes suspectés d’avoir participé à l’assassinat d’un jeune de 19 ans mercredi à Plancher-Bas (Haute-Saône), pour un motif crapuleux, ont été présentés vendredi au parquet de Besançon en vue de leur mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. Le compagnon de la victime, un homme de 33 ans domicilié dans le Doubs, et deux autres suspects résidant dans la région, âgés de 18 et 23 ans, « ont reconnu leur implication dans l’assassinat » du jeune homme, tout en se rejetant la responsabilité des faits, a déclaré à l’AFP le substitut du procureur de Vesoul, Stéphane Clément. Celui-ci s’est dessaisi de l’affaire au profit du pôle criminel du tribunal de Besançon. « Le mobile est crapuleux », leur intention étant de dérober de l’argent à ce jeune homme originaire de Tours, a-t-il précisé. Les investigations se poursuivent pour comprendre l’implication de chacun et établir lequel d’entre eux a porté les coups de couteau qui ont entraîné la mort. Seul le plus jeune des suspects a des antécédents judiciaires.

L’enquête avait initialement été ouverte pour « homicide volontaire ». Mais l’information judiciaire du parquet de Besançon porte finalement sur un « assassinat », car il estime que le crime a été prémédité. Il requerra la mise en examen et le placement en détention provisoire des suspects.

La victime a été retrouvée par les gendarmes mercredi vers 21 h dans un étang de Plancher-Bas. Son corps était lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau au niveau du cou. Les trois hommes avaient été rapidement placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon, en charge de l’enquête.

L’hypothèse d’une agression homophobe, un temps étudiée, a été écartée par les enquêteurs.