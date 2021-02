Transports : un billet unique à l’échelle du nord Franche-Comté qui doit marquer les ambitions du pôle

Cinq commissions de projets ont été mises en place pour organiser la réflexion du pôle métropolitain, dont l’enjeu n’est pas de se substituer aux intercommunalités. Le but est de définir des stratégies communes et de « travailler ensemble », explique Damien Meslot. D’ici la fin du premier semestre, des projets issus des réflexions de ces commissions seront proposés. Les commissions traitent des politiques d’aménagements, du développement économique et touristique, de l’enseignement supérieur et de la recherches, de la santé, et des transports et mobilités.