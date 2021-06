Tous en selle pour la fête du vélo à Montbéliard les 5 et 6 juin [programme]

C’est une initiative du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) en charge de la compétence Transports. « Depuis de nombreuses années, l’Agglomération œuvre concrètement pour la protection de l’environnement et de la santé, et pour le développement durable de son territoire », affirme Charles Demouge, président Les Républicains de PMA. La fête du vélo, prévue le week-end du 5 et 6 juin, répond parfaitement à ces objectifs : encourager les citoyens à utiliser des modes de locomotion plus respectueux de l’environnement.