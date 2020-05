Tourisme et restauration: inquiétudes de députés jusque dans la majorité

Rappelant le « plan de soutien massif » de plus de trois milliards d’euros annoncé le 14 mai, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a renvoyé aux prochaines décisions en vue du 2 juin, qui dépendront « de l’évolution de la situation sanitaire ». « Nous pouvons être raisonnablement optimistes », a-t-il indiqué, alors que restaurateurs et cafetiers pourraient peut-être rouvrir dans les départements classés « vert ».

La députée LREM Danielle Brulebois s’est inquiétée dans le même sens pour son département du Jura, où « les réservations s’annulent en cascade » en raison de son classement en rouge. Elle a réclamé « une carte départementalisée » et non régionale, pour ne pas « pénaliser » des territoires comme le sien, moins menacé par le coronavirus que la région. « Le sentiment d’injustice et de découragement est grandissant », a-t-elle lâché, demandant également une « actualisation plus fréquente de la carte ».