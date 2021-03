Territoire de Belfort: « Le désendettement a permis d’absorber le choc du covid »

Évidemment, l’opposition a marqué son opposition (c’est de bonne guerre aussi). Samia Jaber a toutefois approuvé l’aide accordée aux aides à domicile, mais pour regretter qu’aucun dispositif d’aide aux étudiants n’ait été mis en place. Elle a aussi déploré que l’enveloppe de subvention aux associations soit « très orientée vers certains cantons » , sous-entendu vers ceux des conseillers de la majorité.

Bastien Faudot a à nouveau dénoncé une « gestion de bon pépère de famille » pour dénoncer un manque d’anticipation sur les conséquences sociales de la crise sanitaire : « Il faut prendre la mesure et anticiper la violence inédite de ce qui nous attend : ça va être une boucherie ! Le Département est la collectivité pilote en matière de solidarités. Cela suppose une toute autre mobilisation et que l’imagination prenne le pouvoir ! Cela va être violent pour nos concitoyens ! La chute d’activité va entraîner des baisses de recettes et des hausses de dépense de fonctionnement. » Et d’en appeler à des mesures en faveur des décrocheurs dans les collèges, en faveur des « étudiants en détresse sociale ».

En réponse, Florian Bouquet a réaffirmé que sa bonne gestion de la dette « a permis de tenir le coup et d’absorber le choc du covid (…). Ce n’est pas du désendettement pour du désendettement, c’est pour se propulser vers l’avenir, a-t-il argumenté. On retrouve un niveau d’investissement équivalent à celui où on finançait la Ligne à Grande Vitesse. Et aujourd’hui, il n’y a pas de LGV ».

« Entre 2010 et 2015, l’investissement moyen était de 21,5 millions euros ; de 2015 à 2020, de 16 millions d’euros. La réalité est que vous avez investi 30% de moins que vos prédécesseurs », a rétorqué Bastien Faudot.

« Vous financiez des investissement par de l’endettement qui n’était pas remboursé », a contré Florian Bouquet !

Le compte administratif a été adopté par la majorité ; l’opposition s’est abstenue.