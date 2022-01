Territoire de Belfort : le Département lance un site internet dédié au centenaire

En 2022, le Territoire de Belfort est le seul département français à fêter ses 100 ans. « Ce sera un événement, nous l’espérons, fédérateur et rassembleur », se réjouit Florian Bouquet, président du Département. Pour marquer cette année festive, plus de 150 animations et festivités (land art, spectacle, gala) auront lieu avec de nombreux partenaires tels que les boulangeries Demeusy qui fêtent également leurs cent ans, le Crédit Mutuel, Viellard et Migeon, Peugeot ou encore H2SYS. Tous ces événements seront répertoriés sur un site internet dédié : le site officiel du centenaire.

Plusieurs rubriques permettront à la fois de se repérer pour les événements, avec une carte interactive (rubrique temps fort et agenda), de se cultiver avec des archives et une frise de 1871 à nos jours dans une rubrique « histoire ». Et de découvrir le Territoire à travers les rubriques « Découvrir le Territoire de Belfort » et « Territoire gourmand ». « Le site est conçu pour les Terrifortains pour qu’ils puissent vivre le centenaire. C’est aussi une démarche d’attractivité et de rayonnement. L’idée, c’est aussi d’offrir un aperçu de l’offre touristique du Département », pointe Stéphanie Tholomier, chargée de communication digitale.

Pour le moment, toutes les activités ne sont pas répertoriées. « Le site va se nourrir au fil des jours », explique Stéphanie Tholomier.