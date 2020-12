Territoire de Belfort : Florian Bouquet se défend d’être un écureuil et défend son budget 2021

Les conseillers départementaux du Territoire de Belfort ont adopté ce jeudi matin, 10 décembre, le dernier budget prévisionnel de la mandature, au terme d’un peu plus de deux heures de débat. Le président, Florian Bouquet, a présenté un budget qu’il qualifie de « pragmatique, prudent, mais volontariste ». [voir la présentation dans le document en fin d’article]

Il s’est attaché à mettre en relief les contraintes qui s’imposent aux Départements, et d’égratigner au passage les réformes des derniers gouvernements en s’exclamant « On nous dépouille ! » : hausse du nombre d’allocataires en raison de la crise du covid-19, disparition de la taxe foncière pour les Départements (première recette dans le Territoire de Belfort), remplacée par une dotation prélevée sur la TVA, La crise du covid-19 a entraîné une dépense supplémentaire de 4,5 millions d’euros en 2020 (+2 millions pour le RSA, 1,3 millions pour les masques, 900 000 € pour des primes covid, 300 000 € d’aides aux associations).

« L’État ne compense pas à l’euro près ce qui a été décentralisé », a-t-il déploré. « Ce que l’État nous doit correspond à plus de deux exercices budgétaires ; on nous fait courir avec un boulet au pied ».

Côté investissements, l’enveloppe prévue au budget prévisionnel 2021 est de 19,7 millions d’euros. Une enveloppe que Florian Bouquet veut mobiliser « dès janvier », pour « engager la commande publique » et ainsi soutenir les entreprises. Cette enveloppe comprend la poursuite du plan de rénovation des gymnases des collèges, la poursuite de la création de pistes cyclables, la construction d’un nouveau bâtiment pour les archives départementales à Belfort, les routes, dont les mises à deux fois deux voies de la RN1019

Enfin, Florian Bouquet s’est aussi félicité d’avoir maîtrisé la dette pendant son mandat : « Nous avons une dette saine, ramenée à 78,4 %, nous a permis d’encaisser le choc » de la crise de cette année.