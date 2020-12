2 millions d’euros pour les travaux des communes du Territoire de Belfort

La crise sanitaire et l’installation tardive, au début de l’été, des nouveaux conseils municipaux n’étaient pas propices aux projets ; l’organisation d’une rentrée scolaire délicate ne favorisait pas la réflexion. « Au niveau des communes, c’était une attente », confirme Maryline Morallet, maire de Trévenans et conseillère départementale déléguée à l’aide aux communes. « Il y a eu 3 mois de perdu pour la réflexion sur les projets », confirme-t-elle, avec une installation possible qu’à la fin du printemps, au mieux, et une obligation de valider les budgets avant le 31 juillet.

« Quand on atteint 50 % [d’aides] sur un projet, c’est déjà bien », salue Stéphane Guyot, maire de Meroux-Moval et président de l’association des maires du Territoire de Belfort. Forcément, confirmer ce soutien aux communes les rassure dans l’engagement des travaux. « On sait où on va, valide-t-il, alors que nos budgets au niveau communal en 2021 et les suivants vont être compliqués. »