Territoire de Belfort : 5 actions menées pour améliorer la prise en charge des violences intrafamiliales

Lutter contre les violences dans la sphère familiale. Prévenir. Eviter la récidive. Protéger les victimes. Accompagner la prise en charge des auteurs. Voici le but du comité départemental de lutte et de prévention contre les violences conjugales et intrafamiliales qui s’est tenu vendredi 21 octobre à la préfecture du Territoire de Belfort. Il a rassemblé une chaîne d’acteurs qui s’engagent pour travailler ensemble : associations (UDPS, Armée du salut), Etat, Procureure, magistrats du siège, services judiciaires (SPIP),forces de l’ordre. Le motif de ce comité : l’augmentation des violences constatées. En zone police, sur la même période en 2020 et en 2021, les interventions pour des faits constatés sont passées de 257 à 379. Soit une hausse de 40%. Les acteurs restent modérés. Il n’y a pas forcément 40% de cas en plus, mais des signalements plus nombreux. Pour autant, c’est beaucoup trop. En termes de garde à vue, même dynamique. Elles sont en hausse. Mais cela s’explique aussi par une politique plus stricte. En cas de fait de violences, l’auteur des faits est automatiquement placé en garde à vue désormais. Lors d’une conférence de presse, les acteurs ont abordé les points en cours pour améliorer la prise en charge.