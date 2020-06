Tensions à Dijon : arrestations au sein de la communauté tchétchène

Six gardes à vue ont débuté ce jeudi matin, a indiqué dans un communiqué Éric Mathais, procureur de la République à Dijon, ajoutant sans précisions géographiques que des perquisitions ont été réalisées « dans plusieurs villes ». « Elles sont destinées à vérifier les premiers éléments de l’enquête », ouverte notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et participation à un groupement armé, selon Éric Mathais.

De source proche de l’enquête, on précise que les interpellations ont été menées tôt jeudi matin par le RAID et la BRI à Dijon, Dole, Troyes, Saint-Étienne et Saverne, près de Strasbourg. Une opération de police a également eu lieu à Besançon, mais elle n’a mené à aucune arrestation.

Les interpellés sont des personnes déjà connues des services de police et notamment, selon des sources concordantes, un homme suspecté d’être à l’origine de l’appel à l’expédition punitive sur les réseaux sociaux. Le rôle exact des suspects dans ce dossier reste toutefois à préciser.

Une enquête avait été confiée à la police judiciaire et la sûreté urbaine, suite aux quatre nuits de violences, de vendredi à lundi soir à Dijon, survenues autour d’une série de raids de Tchétchènes voulant venger l’agression de l’un des leurs. L’enquête « est destinée à comprendre de quelle manière les différentes infractions commises ont pu être provoquées ou organisées, d’en identifier les auteurs et d’y donner les suites appropriées », précise le procureur.