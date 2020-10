Suspicion de violences policières à Vesoul : deux policiers relaxés

Les deux agents étaient poursuivis pour « violences illégitimes commises par une personne dépositaire de l’autorité publique » et « faux administratifs », après une interpellation mouvementée sur le parvis de la gare de Vesoul. Le 16 février, la police avait été appelée devant la gare de Vesoul en raison de la présence de personnes alcoolisées faisant du tapage. Le système de vidéosurveillance avait filmé l’interpellation de deux marginaux alcoolisés par les fonctionnaires de police.

Une enquête avait été confiée à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et les deux hommes avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel. À l’audience du 23 septembre, le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, avait requis 9 mois d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle comme policier national pendant 5 ans. Selon le magistrat, les policiers ont fait un « usage disproportionné de la force » et utilisé des « techniques de violences inadaptées » pour interpeller deux marginaux auxquels « on a faussement attribué des violences et des outrages pour les mettre en garde à vue ».