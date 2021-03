Stellantis : l’usine de Sochaux totalement à l’arrêt ce mardi

« La situation des livraisons en semi-conducteurs est de plus en plus critique et pourrait durer », s’inquiète Éric Peultier, du syndicat Force ouvrière. « La crise des semi-conducteurs, c’est le Covid de l’automobile », image François Guillerey, de l’Unsa, pointant du doigt que les fabricants sont regroupés en Asie. « Elle a ses variants : elle entraine une pénurie de calculateurs d’airbag ou de combinés de planche de bord ou d’autres organes de la voitures, ajoute François Guillerey, avant d’ajouter : Elle a sa gestion territoriale : chaque constructeur automobile définit quelles usines ou quels modèles seront produits en priorité. Puis de terminer, en formulant un vœu : Elle a son vaccin : la relocalisation de la fabrication des semi-conducteurs en Europe. »

L’activité partielle a été demandée par la direction de l’usine. Elle a lancé la procédure fin février (notre article). C’est préparatoire. Selon Force ouvrière, ce sont 210 000 heures qui ont été demandées. C’est une enveloppe précise un porte-parole de Stellantis. Cela ne veut pas dire qu’elles seront toutes utilisées ni que l’usine sera fermée plusieurs mois.

Depuis le début de cette crise, la production est continuellement prise dans un stop & go. L’usine navigue à vue, en fonction des approvisionnements. Les équipes de logistiques travaillent avec acharnement pour avoir de la visibilité et organiser la production assure un porte-parole.