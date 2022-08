Stellantis : l’usine de Sochaux à l’arrêt quelques jours après la rentrée

L’activité a repris depuis le 16 août à Sochaux. Et voilà déjà que de nouvelles séances de travail sont annulées à cause des pénuries, confirme la direction. Celle de cette nuit, ainsi que celle de demain matin. Le prochain point est prévu à 9 heures ce jeudi 25 août.

La dynamique se renouvelle, alors qu’au mois de juin, les lignes de production n’ont pas tourné entre le 14 juin et le 1er juillet. A ce moment-là, nous estimions à 12 000 le nombre de véhicules non produits par l’usine Stellantis de Sochaux. Au total, 40 séances de travail ont été annulées. S’y ajoutent encore les deux de ce mois d’août. Et la situation pourrait durer. La direction parle d’une situation bloquée jusqu’à fin de semaine. Tandis que le délégué syndical FO Eric Peultier évoque comme délai dimanche.