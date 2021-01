Stellantis : les inquiétudes des syndicats face à la fusion de PSA et Fiat

Ce lundi matin, les actionnaires de PSA ont validé l’union des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), qui doit regrouper 14 marques – Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Roméo, Dodge, Jeep, Chrysler, Maserati… – et compter plus de 400 000 collaborateurs. Le projet avait été annoncé en décembre 2019 par les deux groupes ; la Commission européenne avait donné son feu vert à cette fusion le 21 décembre. Cette fusion conduit à la création de Stellantis, qui deviendra le 4e groupe automobile mondial pour le nombre de véhicules vendus et le 3e en termes de chiffre d’affaires. Cette dernière catégorie est dominée par le Japonais Toyota et l’Allemand Volkswagen.

De manière générale, les syndicats concèdent les opportunités créées par ce projet. « Cette fusion devrait développer les synergies entre les deux groupes et permettre, par des économies d’échelle, une meilleure rentabilité », note François Guillerey, de l’Unsa PSA Sochaux, élu suppléant au comité social et économique (CSE). Cette « synergie » est également constatée par la CFDT. « Au regard des évolutions de l’industrie automobile et des contraintes imposées aux constructeurs, un projet permettant de devenir le 4e plus grand constructeur automobile mondial en termes de volumes a du sens », écrit le syndicat.