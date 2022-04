Stellantis : la rémunération de Carlos Tavares provoque la colère

« C’est dégueulasse, scandaleux et choquant ! » s’emporte Jérôme Boussard, délégué syndical CGT, à l’usine Stellantis de Sochaux. La communication sur la rémunération de Carlos Tavares, président-directeur général de Stellantis, ne passe pas. Globalement, elle s’élève à plus de 66 millions d’euros en 2021, a rapporté un actionnaire minoritaire du groupe automobile, La société de gestion PhiTrust. A côté d’un salaire fixe de 2 millions d’euros, la part variable constitue la majorité (89%) de sa rémunération, avec notamment 7,5 millions liés à sa performance en 2021, une prime de 1,7 million liée à la création de Stellantis, et des attributions d’actions gratuites fondées sur des objectifs à 2026, évaluées à 5,6 millions d’euros par Stellantis pour l’année 2021, mais à beaucoup plus par cet actionnaire. Contactée, la direction de Stellantis a souligné que « le chiffre annoncé par PhiTrust est faux, et le salaire de Carlos Tavares pour 2021 est bien de 19,1 millions d’euros ». Une partie de cette rémunération de 66 millions d’euros ne sera déclenchée qu’à la réalisation d’objectifs, fixés pour les prochaines années.



« Ce que nous trouvons le plus inadmissible, dénonce Éric Peultier, de Force ouvrière, ce sont les 17 % d’augmentation sur la partie fixe, en un an, alors que nous nous sommes battus pendant 7 heures pendant les négociations salariales pour finalement obtenir 3,2 %. » Il estime que son augmentation devrait être comme celle de tous les autres salariés, car « c’est un salarié comme les autres ». A l’issue des négociations annuelles (lire notre article), la direction de Stellantis n’avait pas proposé d’augmentation générale pour ses salariés français, mais une moyenne de +3,2%, soit 2,8% pour les ouvriers, et une prime d’intéressement et de participation de 4 000 euros brut minimum par salarié.