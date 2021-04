Stellantis : la production de la Peugeot 308 encore arrêtée une semaine

3 600. Selon nos informations, ce sont 3 600 Peugeot 308 qui ne seront pas produites à l’usine de Sochaux Stellantis cette semaine et la semaine prochaine. La ligne de production de la Peugeot 308 (système 1), à l’arrêt depuis lundi, sera aussi stoppée les quatre jours ouvrés de la semaine prochaine. Soit neuf jours de suite. C’est un quart de l’activité de l’usine qui est arrêté. « C’est la catastrophe », souffle un proche de la direction face à cette situation qui dure et s’aggrave.

Selon nos calculs, ce sont 15 séances de travail qui ont été annulées ces dernières semaines sur le système 1 à cause de la pénurie. Le système 2, qui produit les Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland X, est moins touché. Seulement six séances « normales » (programmées du lundi au vendredi), selon nos calculs, ont été annulées, auxquelles s’ajoutent des séances supplémentaires le samedi ou dimanche soir qui ont été déprogrammées plusieurs fois.