L’enveloppe se décompose avec une augmentation générale de 4,4 % pour les plus bas salaires et 0,9 % d’augmentations individuelles et ancienneté. Les techniciens auront une augmentation générale de 4 %. « En sélectivité, cela donnerait près de 56% d’ouvriers pouvant bénéficier d’une AI et/ou d’une promo. l’AG serait intégralement versée en janvier », indique la CFTC. Chez les cadres, l’augmentation ne sera qu’en prime individuelle, avec une sélectivité à 80 % note la CFTC. 50 % des augmentations individuelles seront versées en mai et 50 % en juillet. » « C’est une honte, dénonce la CGT. Ces négociations sont un échec Nous allons appeler les salariés à se faire entendre. »

La prime transport augmente de 10 % et la prime télétravail passe de 10 à 15 euros pour ceux le pratiquant plus d’1,5 jour par semaine. « Cette négociation nous a permis de décrocher une prime mensuelle pour les Teams leaders de 50 euros avec une prime de nomination de 75 euros », complète toutefois Force ouvrière sur les réseaux. « Les augmentations salariales sont les seules garanties pour préserver le pouvoir d’achat et financer les contributions sociales » rappelle cependant la CFE-CGC. Une nouvelle réunion est prévue en juin pour évoquer le contexte. La première proposition de la direction était une enveloppe de 3,8 %. « Nous avons négocié avec les os dans un climat constructif pour aboutir à une proposition équilibrée, répondant aux attentes des salariés tout en préservant la performance de nos sites en France, dans un contexte de profonde transformation de l’industrie automobile », a déclaré, ce vendredi matin, Bruno Bertin, DRH de Stellantis France. La direction a aussi rappelé qu’entre 2019 et 2021, elle avait toujours accordé des augmentations de salaires supérieures à l’inflation.