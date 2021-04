Stellantis: encore 2000 Peugeot 308 sur le carreau la semaine prochaine

La note commence à être salée. La ligne de production de la Peugeot 308 (système 1) sera encore à l’arrêt la semaine prochaine, sachant qu’elle ne tourne plus déjà depuis 15 jours. Selon nos informations, ce sont près de 2 000 véhicules qui ne seront pas produits. Sur les trois semaines d’arrêt (soit 14 séance de travail), ce sont 5 600 Peugeot qui ne seront pas fabriquées par l’usine sochalienne.

Du côté de la direction, on accuse le coup. La situation est dure. Mais on reste optimiste : trois équipes sur quatre continuent de travailler, sur la ligne de production des Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland X (système 2). Cette semaine, aucune séance n’a été annulée pour ces équipes. Et les prochaines sont confirmées, même si aucune séance supplémentaire n’est programmée.