Territoire de Belfort : le port du masque réétendu dans plusieurs zones

Ainsi, par arrêté préfectoral du 18 août le port du masque est désormais rendu obligatoire, en intérieur comme en extérieur, dans tous les établissements, lieux et évènements dont l’accès est assujetti à la présentation du pass sanitaire du à la dégradation de la situation sanitaire sur le territoire. En perspective de la rentrée scolaire, l’arrêté prévoit également l’obligation de port du masque dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties :

Des établissements d’enseignement, dont ceux relevant de l’enseignement supérieur, des CFA,des crèches, des établissements accueillant des activités périscolaires. Cette obligation de port du masque dans un rayon de 50 m s’applique également désormais aux entrées et sorties des gares et lieux de culte. Par ailleurs, le port du masque devra être respecté dans les files d’attente constituées sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public, de même que lors de tout rassemblement sur voie publique et dans les lieux ouverts au public de plus de 10 personnes. Enfin, le masque demeure obligatoire sur les marchés, les brocantes, les ventes au déballage.