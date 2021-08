HNFC : « Sur 50 accouchements par semaine, 3 à 4 femmes sont positives à la covid-19 »

Aujourd’hui, 80% des plus âgées sont vaccinés. « Cela explique que l’on ne retrouve presque plus personne de cette tranche-là », admet le docteur Vincent Gendrin. « Par contre, ce qui est plus étonnant, c’est l’âge et le profil de ceux qu’on retrouve hospitalisé. Aujourd’hui, les patients hospitalisés à l’hôpital Nord Franche-Comté vont de 22 ans à 84. La semaine dernière, une patiente de 27 ans a été placée en réanimation. Aucune comorbidité. On ne se l’explique pas. Actuellement, on a un trentenaire et deux quadragénaires en réanimation qui à part un discret surpoids pour l’un et de l’hypertension pour l’autre, n’ont aucune commodité ». Pour parler chiffre, 1/3 des patients hospitalisés finissent en réanimation à l’hôpital Nord Franche-Comté. 40% au niveau régional, selon l’infectiologue. « Lors de la première vague, on avait 52 patients en réanimations pour 250 hospitalisés, soit un cinquième. Aujourd’hui, on a l’impression que le virus delta, en plus d’être beaucoup plus contagieux et on le voit au nombre de femmes enceintes contaminées, est aussi vecteur de formes plus graves », explique-t-il.