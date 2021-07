Se faire vacciner dans le Territoire de Belfort cette semaine

Du 26 au 30 juillet, le centre mobile de vaccination sera à Bourogne, au gymnase situé 1 rue Bizet. « Ce sont 550 doses qui seront proposées sur ces 5 jours » rappelle le communiqué de presse. Les doses proposées par le centre de vaccination mobile sont exclusivement Pfizer-BioNtech et Moderna. Le département rappelle que « pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation de handicap, le département propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile ».