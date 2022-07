Les 4 infos à retenir sur la natalité en Bourgogne Franche-Comté

La crise sanitaire a logiquement entraîné des répercussions importantes sur le nombre de décès en 2020 et 2021. Par rapport à 2019, il a augmenté de 11,5 % en 2020 (+3 470 morts) et de 4,7 % en 2021 (+1 410 morts). Il est à noter que l’Insee évalue l’impact du Covid en se basant sur la tendance de la période récente : hausse de nombre de décès du fait du vieillissement de la population, tempéré par un gain d’espérance de vie dû aux progrès médicaux et à l’amélioration des conditions de vie. Les hypothèses prévoyaient 30 400 décès pour 2020 et 30 500 pour 2021. Dans les faits, ce sont 33 700 Bourguignons-Franc-Comtois décédés pour 2020 et 31 600 pour 2021. Attention, prévient l’Insee, le nombre de morts imputés directement à l’épidémie est donc une estimation puisqu’il est impossible de connaître les raisons exactes des décès, qui peuvent être multifactorielles.

Avec le vieillissement de la population régionale, le taux de mortalité devrait continuer de croître les prochaines années. En 2021, la part de personnes de plus de 65 ans était de 23,9 % (contre 20,9 % en France métropolitaine). L’espérance de vie actuelle est de 79,2 ans pour les hommes et de 85,5 ans pour les femmes. De plus, l’institut a constaté que la population en âge de travailler était en baisse au niveau national. Les raisons sont diverses : départs en retraite des baby-boomers, diminution de la natalité, voire choix des femmes de ne pas avoir d’enfant, etc. Ces évolutions pourront avoir un effet important sur la main-d’œuvre de certains métiers en tension des services à la personne et de la santé.