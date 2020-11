Débutée à Besançon, une enquête débouche sur l’arrestation des voleurs de diamants de haut vol

Les auteurs étaient notamment parvenus à subtiliser le diamant « en inversant de manière très adroite une boîte contenant le diamant, avec une boîte vide remise au vendeur sans qu’il ne s’en aperçoive ».

Une information judiciaire des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et d’escroquerie en bande organisée a ensuite été ouverte auprès de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy. Les investigations ont mobilisé les antennes des polices judiciaires de Besançon et de Nice, ainsi que l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Les enquêteurs ont identifié un « réseau criminel très actif, localisé en région parisienne et en région bisontine », composé de « familles roumaines et serbes paraissant aguerries à ce type de faits ». Ils ont constaté « plusieurs tentatives » de reventes des diamants volés en Espagne et à Cannes, et dans plusieurs pays européens.

Au total, « une douzaine d’individus » ont été interpellés à Bondy (Seine-Saint-Denis), au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) et à Besançon depuis début novembre. De faux billets de banque, des reproductions d’actes notariés et 10000 euros ont également été saisis.