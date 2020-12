Sochaux : reprise le 4 janvier pour les salariés de PSA fabriquant le 3008

La direction de PSA Sochaux vient de confirmer les dates de reprise après les congés de fin d’année. Les équipes du système 2, fabriquant les 3008, 5008 et Opel GrandLand X, reprennent le lundi 4 janvier, à 13 h 12. Les équipes du système 1, produisant la 308, reprennent le mardi 5 janvier à 5 h 55. « L’emboutissage, le ferrage et la logistique associée, la peinture et le secteur des quais de CPL reprendront dès le lundi 04 janvier matin », indique également la direction du site, dans une note envoyée aux rédactions.