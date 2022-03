Sochaux : la production encore perturbée à l’usine Stellantis

Si cette journée de mercredi a été travaillée normalement, ce sera la seule cette semaine. Quatre tournées sont de nouveau annulées, en cette fin de semaine, deux jeudi et deux vendredi. La tournée A, missionnée sur le nouveau système de montage, toujours en cours de rodage, continue de travailler (lire notre article). « On continue de le préserver », confirme une source proche de la direction.

La séance complémentaire initialement programmée ce samedi est aussi annulée. « Nous mettons en place le numéro vert », confirme une porte-parole de l’usine. Prochain point, vendredi à 17 h. L’usine continue de naviguer au jour le jour. Lundi, la tournée B ne travaillera pas non plus sur sa ligne de production, qui sera encore à l’arrêt. Elle va profiter de la pénurie « pour découvrir le nouveau montage et avoir ses premières formations », explique une porte-parole. Initialement, cette formation était programmée un samedi matin ; compte tenu de la situation, elle est programmée lundi matin. La bascule de la tournée B vers le nouveau montage est programmée au mois d’avril. Selon Force ouvrière, cette bascule pourrait être avancée. « Cela doit permettre de moins chômer », estime FO.