Sochaux : des salariés de Stellantis développent leurs propres applications

Sébastien Delgado a donc conçu une application facilitant leur orientation. Elle est partie du terrain. D’un constat. Il a développé l’outil à partir de Power Plateform de Microsoft. L’outil de conception est utilisable depuis Teams, une plateforme bien connue depuis la crise sanitaire ; elle est notamment utilisée pour les visio-conférences.

Son application répertorie les 19 quais de déchargement du site, encore étendu sur 200 ha et qui compte 30 km de voirie. En cliquant sur chaque quai, l’application dévoile les coordonnées GPS, que l’on peut rentrer dans son GPS. Mais l’appli génère aussi un QR code que l’on peut simplement flasher. S’ouvre alors le système de guidage de votre smartphone pour vous amener au bon quai. « Si tout le monde charge cette application sur le site, on pourrait aider les chauffeurs », estime le jeune homme. Un autre de relever : « Il faudrait la transmettre aux agents de sécurité à l’entrée. »

L’appli a été conçue après quelques heures de formation et quelques heures de développement. Au cours de l’expérience, une vingtaine d’applications a été développée par les neuf premiers salariés formés. Elles sont développées à partir d’un système dit low code. Le logiciel propose déjà un environnement et une interface, ne nécessitant pas une programmation informatique traditionnelle à coder à la main.

Sébastien Delgado a déployé deux autres applications. La première remplace son pupitre-moniteur. Il y note les missions, le placement des opérateurs, les problèmes, les consignes… Elle remplace le papier qui s’entassait sur le bureau et s’embarque surtout dans la poche. La dernière applis répertorie les risques identifiés (flaque d’huile, palette mal placée, barrière de sécurité absente…). Lorsque l’on observe un risque, on le photographie, on propose l’action et on suit l’avancée de la réparation. « C’est un gain de temps, confie Sébastien Delgado. Avant, quand je constatais un risque, je devais faire une photo, trouver un ordinateur, m’y rendre, retrouver le bon formulaire… »

Certains salariés ont déployé des applis gérant le flux des stocks, d’autres la gestion des anomalies. On pourrait facilement envisager une automatisation du traitement de documents, comme des factures ou des bons de commande cite l’équipe de Microsoft venue faire une démonstration des potentialités sur le site de Sochaux, ce mardi. « L’expérience a été lancée il y a 3 mois », détaille Inès Boussemart, custumer success manager, chez Microsoft ; elle s’occupe du suivi du développement chez les clients.