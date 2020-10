SMRC et la Fonderie rapide belfortaine éligibles au fonds de modernisation automobile

Deux nouvelles entreprises du Territoire de Belfort sont éligibles au fonds de modernisation automobile, du programme France Relance. À Rougegoute, l’équipementier SMRC automotive (Ex-Reydel et Visteon), qui fabrique des planches de bord, des panneaux de porte ou encore des consoles centrales pour PSA, reçoit 800 000 euros. Cette enveloppe doit notamment permettre d’accélérer la transformation digitale du site de production de Rougegoutte, « ces changements devant permettre d’accroître la performance du site et d’améliorer le service client ».

À Offemont, la jeune société Fonderie rapide belfortaine reçoit aussi 800 000 euros, pour relocaliser et innover. L’enveloppe est fléchée vers le projet CASOAR-3D, qui vise à « l’intégration d’une imprimante 3D de moule en sable permettant de réaliser en interne une activité actuellement externalisée et donc de réduire les coûts et les délais de réalisation », indique la présentation du ministère de l’Économie. Le projet vise à améliorer la compétitivité et à augmenter « la part de marché dans le prototypage rapide ». L’entreprise veut élargir sa clientèle automobile et vise une diversification vers l’aéronautique.