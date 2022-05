« Samia Jaber est la bienvenue pour faire cette campagne »

Samia Jaber a annoncé son retrait de la course aux élections législatives dans la 2nd circonscription du Territoire de Belfort (Nord), les 12 et 19 juin 2022. « Nous nous réjouissons du retrait de la candidature de Samia Jaber sur la deuxième circonscription du Territoire et la remercions pour cet acte responsable », écrivent Florian Chauche et Mathilde Regnaud, candidat et suppléante dans la 2nd circonscription de la nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), dans un communiqué de presse adressé aux rédactions ce vendredi soir. « Ainsi, pour la première fois, il n’y aura qu’une seule candidature pour porter la justice sociale et l’écologie et cette candidature a de réelles chances de l’emporter au soir du 19 juin », ajoute le document.

« La dynamique est forte », assure le communiqué, qui souligne la volonté de construction locale d’une force de gauche, « en associant toutes celles et ceux qui le souhaitent, à l’image de plusieurs collectifs citoyens qui nous ont rejoints, comme Bavilliers c’est vous, Un nouvel élan pour Beaucourt ou En commun pour Belfort et son territoire ». « Samia Jaber est donc la bienvenue pour faire cette campagne avec nous », ajoute le document.