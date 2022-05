Samia Jaber : « J’ai fait un acte fort, j’attends le retour »

Je réponds à la demande d’unité des électeurs. Mais j’interpelle ceux qui sont candidats. Sur les quatre candidats (deux titulaires et deux remplaçants, NDLR) de la nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) dans le Territoire de Belfort, trois sont membres d’En Commun pour Belfort (Florian Chauche, Mathilde Regnaud et Juliette Hamard, NDLR). S’ils veulent l’unité aux législatives, je leur demande l’unité au conseil municipal, en ne constituant qu’un groupe de gauche, afin que nous puissions donner des gages de sincérité et d’unité aux électeurs. Il faut sortir des discours d’union pour passer aux actes. En 2015, après la division aux élections municipales de 2014, nous faisons le choix de nous rassembler avec Bastien Faudot, pour les élections départementales. En 2021, grâce aux nombreux maires, qui nous ont accompagné Bastien, moi et les élus sortants du Département, nous avons réussi à rassembler la majeure partie de la gauche grâce à l’adhésion d’Europe Écologie Les Verts (EELV) puis du Parti communiste français (PCF), qui ont accepté la proposition de présenter des candidatures uniques et de respecter la diversité et les sortants. Une seule entité n’y participe pas et n’appelle pas à voter au second tour pour nos candidats (Samia Jaber pointe du doigt En commun pour Belfort, NDLR). Nous perdons de 106 voix à Valdoie et de 220 dans le canton de Belfort 3. Le dénominateur de ces divisions de 2014, 2020 et 2021, c’est la même personne. C’est Christian Proust ! Ce dernier – qui a réalisé de grandes choses tout au long de sa vie d’élu comme président du Département – est devenu depuis 2014 le grand organisateur de l’affrontement de la gauche. Pis, son fossoyeur.