Rougegoutte : les grévistes de SMRC obtiennent un délai sur la suppression des pauses

Des négociations se sont finalement tenues ce lundi. La suppression des pauses (20 minutes en moins, des acquis sociaux d’usage) est reportée pour le moment au 31 août 2021, contre le 2 mars initialement. « Ce temps gagné permettra des négociations sur Rougegoutte dès janvier pour trouver ensemble des solutions qui permettraient de garder ou de moins impacter les temps de pause », indique l’intersyndicale CGT, FO et CFE-CGC dans un tract.

La retenue des jours de grève sera étalée, un jour par mois. Une prime de production de 150 euros sera versée à l’ensemble des salariés SMRC. « La direction a inclus une prime de 25 euros brut pour le personnel qui viendrait travailler les 19, 20, 28, 29 et 30 décembre », poursuit le tract. Un travail basé sur le volontariat.

« Le froid et la neige n’ont pas entamé la volonté́ des grévistes à se faire entendre », note le tract. « Nous devons travailler tous ensemble pour améliorer la compétitivité́ du site et pour que ce soit fait de manière égale et que les efforts soient partagés par tous les salariés de Rougegoutte », termine le document.