Rougegoutte : grève à SMRC pour défendre les acquis sociaux

Les représentants des salariés sont d’autant plus remontés que le rebut – pièces jetées pour malfaçon – s’élève, chaque année, à 4,8 millions d’euros. Selon eux, les cadences infernales, les renouvellements importants des intérimaires sur les lignes conduisent à cette situation. « On ne peut pas être compétitif en ayant 400 000 euros de rebut chaque mois », dénonce Thierry Thieriot, qui évoque aussi le poids de l’absentéisme. Une situation marquant un certain « mal-être » dans l’entreprise confirme Agnès Auger, élue Force ouvrière à la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). « Si les gens arrêtent, c’est qu’ils sont dégoutés », rappelle-t-elle. Et Géraldine Faudot de conclure, alors que la nuit tombe : « Il faut qu’ils arrêtent de taper sur les petits salaires ! »

Sollicitée sur place, la direction de l’établissement a précisé qu’elle ne faisait « pas de communication ».