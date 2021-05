Mais les menaces et les injures subies par sa famille l’ont poussé à se « dévoiler » sans attendre les élections. « J’étais prêt à accepter les coups, mais quand ils s’en sont pris à ma famille, je n’ai pas supporté. Je ne pouvais pas attendre encore pendant un mois et demi », confie ce père de trois petites filles. « J’ai grandi dans le quartier (de la Petite Hollande), mes valeurs sont là, et ce que la France m’a donné, je le souhaite à tout le monde », affirme ce musulman qui « respecte la laïcité ». « J’ai voulu lancer un grand message avec ma démarche : jeunes de quartier, prenez-vous en main et faites barrage au RN. »

Pour Julien Odoul, candidat du RN à la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté, il n’y a eu « aucune tentative d’infiltration »: M. Agag-Boudjahlat « était sincère dans ses convictions ». « Il n’était pas préparé à l’intensité de ce déchaînement de violence, de haine sur les réseaux sociaux et dans le quartier » et « il a été contraint, pour protéger sa famille, de retirer sa candidature et de renier son engagement en inventant qu’il était infiltré », affirme M. Odoul.