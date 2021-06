Régionales: en Bourgogne-Franche-Comté, la gauche brandit le spectre d’un sursaut du RN

Le politologue Claude Patriat ne croit pas à une forte hausse de la participation ni en un réveil de l’électorat RN au second tour. L’abstention est « un révélateur » du fait que le vote RN n’est pas un phénomène « rationnel », mais « une coagulation de colères », selon lui. « Or la colère retombe et redémarre vite: c’est vaporeux. Pour ces régionales, on n’est pas dans la colère. C’est plutôt l’indifférence », croit le politologue de l’Université de Bourgogne, à Dijon. « Tout le monde s’en fout. Donc on va vers une très large réélection des sortants », résume encore M. Patriat.

« Le RN n’est plus un enjeu », croit également le candidat LR Gilles Platret, dans les colonnes de L’Est Républicain. Arrivé troisième dimanche avec 21,04% des voix, il parie plutôt sur un classique combat droite-gauche.

Selon Claude Patriat, Mme Dufay « surjoue le danger FN ». « S’il y a vraiment un danger, pourquoi ne pas réunir tout le monde et refuser une alliance avec LREM ? », se demande l’universitaire, en référence au maintien de Denis Thuriot, tête de liste LREM qui a obtenu 11,69% au premier tour. Mais une alliance allant de la gauche à LREM était impossible: le PCF, allié du premier tour, et les écologistes, qui ont fusionné avec le PS, sont farouchement opposés à un quelconque rapprochement avec le parti présidentiel.

« Il y a un risque très faible, quasi nul », confirme Denis Thuriot auprès de l’AFP, en parlant du RN. « S’il y avait eu un grand risque, j’aurais pris mes responsabilités », se défend le maire de Nevers après de vives attaques de la gauche sur son maintien.

« Le risque pris par Denis Thuriot est lourd. Sa responsabilité est engagée », assure ainsi Evelyne Ternant, référente du PCF dans la région.

Julien Odoul, lui, affirme se frotter les mains. « La situation est extrêmement avantageuse en quadrangulaire : nous pouvons arriver devant », assure-t-il.