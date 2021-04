Ramadan : les mosquées de Belfort s’adaptent au confinement

La fréquentation des mosquées pendant le mois de Ramadan s’annonce en baisse. En cause, des personnes âgées effrayées par la propagation du virus et un couvre-feu instauré de 6 h à 19 h et qui ne permet pas aux fidèles de se rendre à la prière de nuit (Tarawih). Recommandée mais non obligatoire, cette prière permet la lecture du Coran pendant tout le mois de Ramadan.

Appelés à prier chez eux, les fidèles non arabophones se retrouvent délaissés. Pas de possibilité de dérogation car “les offices doivent avoir lieu impérativement en dehors des heures de couvre-feu c’est à dire entre 6 h et 19 h, conformément aux mesures sanitaires en vigueur”, explique la préfecture du Territoire de Belfort.