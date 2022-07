R.N. 19 : les travaux débuteront en 2023 pour le tronçon Héricourt-Sevenans

Environ 20 000 véhicules empruntent quotidiennement les 4,5 km de R.N. 19 entre Héricourt (Haute-Saône) et l’échangeur de Sevenans (Territoire de Belfort), dans les deux sens de circulation. 12 % de ce trafic correspond à des poids lourds, selon des données de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) Bourgogne-Franche-Comté, qui pilote actuellement le projet d’aménagement (retrouvez ici le projet). Selon ses estimations, 27 000 véhicules emprunteront quotidiennement cet axe en 2045.

Cet aménagement vise à assurer une continuité d’une liaison en 2 x 2 voies vers l’est et l’autoroute A16 suisse, à renforcer la fluidité de la connexion du nord Franche-Comté, à consolider la desserte des équipements structurants de l’Aire urbaine (gare TGV, hôpital Nord Franche-Comté, pôle tertiaire de la JonXion, future zone d’activités des Plutons), mais aussi à améliorer la sécurité du tronçon, particulièrement accidentogène. Entre 2014 et 2019, ce sont 9 accidents qui ont été comptabilisés, provoquant la mort de 4 personnes. 13 personnes ont été hospitalisées, dont 7 lors d’un même évènement, et de 18 blessés légers. « Tous sont dus à un véhicules se déportant ou franchissant la ligne centrale », indique la Dreal dans son dossier de concertation. À titre de comparaison, sur la même période, un seul accident mortel est à déplorer sur le tronçon entre Lure et Héricourt, en 2 x 2 voies.

Selon le planning présenté pendant cette concertation du mois de juillet, la Dreal envisage un début des travaux en 2023 et une ouverture du tronçon en 2025 ; ce projet n’est pas concerné par des problématiques de foncier, la majeure partie des terrains nécessaires ayant été acquis au début des années 2000, lors du premier aménagement de la R.N. 19. Le projet prévoit aussi une piste cyclable, entre Brevilliers et Banvillars, ce qui permettrait à terme de relier Héricourt à Argiésans.