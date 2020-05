PSA Sochaux : production des 3008, 5008 et Grandland X dès le 25 mai

Ce vendredi après-midi, on a également acté le retour de la tournée B du système 2, le 25 mai, pour « relancer la production des Peugeot 3008 et 5008, ainsi que Grandland X », indique la direction. Et dès le 2 juin, le système 1 (308) tournera avec ses deux équipes. « La période de volontariat prendra fin le 22 mai pour les deux systèmes », avertit également la direction dans son communiqué de presse. La direction s’engage à joindre chaque salarié en CDI « pour expliquer les modalités pratiques d’accueil ». « Il est notamment rappelé que chaque salarié doit pouvoir justifier de son relevé de température et de symptômes sur les 14 jours précédents sa reprise et continuer à le faire une fois le travail repris, et ce jusqu’à nouvel ordre », souligne la direction.