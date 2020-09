PSA et Total lancent leur co-entreprise dans les batteries

Or, les batteries représentent à elles seules un tiers de la valeur ajoutée des véhicules, et aujourd’hui, elles sont la chasse gardée de champions chinois, japonais et sud-coréens. L’Europe représente seulement 1% de la production mondiale. « Avec cette association, les partenaires mettent en place un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l’industrie automobile au meilleur niveau de performance dès 2023 », ont précisé PSA et Total dans leur communiqué. Total/Saft apporte son expertise en matière de R&D et d’industrialisation, tandis que PSA apporte sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série. Cette alliance doit également accueillir ultérieurement le constructeur français Renault, comme l’avait annoncé fin mai le président de la République Emmanuel Macron.

Dans un communiqué, le syndicat CFE-CGC rappelle que le projet a reçu le soutien financier des gouvernements français, allemand et des institutions européennes, à hauteur de 1,3 milliards d’euros. ACC « produira dans deux unités de production basées à Douvrin (Pas-de-Calais) et Kaiserlautern (Allemagne), rappelle le syndicat. La conception et la ligne de test [sont] basées à Nersac dans la région bordelaise. » Nersac est « déjà en phase de démarrage », confirme Total et PSA, « pour permettre la mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance ».