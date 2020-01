Automobile : la France se lance dans la bataille pour les batteries

Saft conçoit et fabrique des batteries pour les industries aéronautique, ferroviaire ou le stockage d’énergie. Le groupe emploie 4 500 personnes dans le monde pour un chiffre d’affaires de 788 millions d’euros en 2018. Un tiers des effectifs sont basés en Nouvelle-Aquitaine : à Nersac, Poitiers et Bordeaux. La capitale girondine accueille son centre mondial de recherche et développement.

L’alliance des deux groupes, qui prend une dimension franco-allemande avec Opel, filiale de PSA, est soutenue par les pouvoirs publics qui financeront près d’un quart des 4 à 5 milliards d’euros d’investissements prévus. L’État français doit apporter au moins 800 millions d’euros et l’Allemagne 300 millions, le reste étant financé par les industriels, selon une source proche du dossier. La ligne pilote de Nersac représente déjà un investissement de 200 millions d’euros.

Le projet franco-allemand est le noyau d’un plan européen validé en décembre par Bruxelles. Parfois baptisé « Airbus des batteries », il prévoit 8 milliards d’investissements, dont 3,2 milliards d’argent public apportés par sept États membres à un consortium de 17 entreprises et organismes de recherche pour faire émerger une filière européenne. L’initiative est saluée par les syndicats. La CFDT de PSA a notamment indiqué « se féliciter de la création d’un Airbus des batteries en France, car de nouveaux emplois vont naître d’un marché qui deviendra crucial ».

Les experts sont cependant réservés sur les chances de succès. « On arrive tard dans la bataille et on aura du mal à rivaliser avec les effets d’échelle mis en place en Asie », estime Clément Le Roy, du cabinet de conseil Wavestone. Cet expert voit, derrière le terme « Airbus des batteries », plusieurs consortiums européens concurrents qui laissent augurer d’un match entre la France et l’Allemagne sur ce marché estimé à 45 milliards d’euros en 2027. Face à PSA, Volkswagen investit de son côté massivement avec le groupe suédois Northvolt, tandis que Daimler (Mercedes) et BMW pourraient se rapprocher dans ce domaine, constate-t-il.