PSA et Fiat-Chrysler finalisent le conseil d’administration de Stellantis

Le conseil d’administration sera comme prévu présidé par John Elkann, le président de FCA, et Carlos Tavares, l’actuel patron de PSA et futur directeur général du groupe, y siègera également. « FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé 5 membres (dont John Elkann en tant que Président) et Groupe PSA et deux de ses actionnaires de référence (EPF/FFP et BPIfrance) ont nommé 5 membres (dont l’administrateur indépendant senior et le vice-président). Carlos Tavares, qui occupera la fonction de directeur général de Stellantis, siègera également au conseil », précise un communiqué commun.

Les rôles de John Elkann, héritier de la famille fondatrice Agnelli, et de Carlos Tavares dans le futur organigramme du groupe avaient déjà été annoncés. Robert Peugeot, nommé lui à la vice-présidence du conseil d’administration de Stellantis, est le PDG de FFP, la société holding qui est l’actionnaire de référence de PSA et est majoritairement détenue par le groupe familial Peugeot. Henri de Castries, désigné administrateur indépendant senior, est l’ancien PDG de l’assureur français Axa. Il a rejoint fin 2017 le fonds d’investissement américain General Atlantic.