Joints par l’AFP, PSA et FCA ont confirmé que la Commission européenne. avait « initié une deuxième phase dans l’examen du projet de fusion ». « Nous détaillerons à la Commission européenne, et aux autres régulateurs, les avantages substantiels de la fusion pour nos clients, l’industrie européenne et chacune des deux entreprises », a souligné le porte-parole de PSA. « Les préparatifs de la fusion avancent comme prévu. Des autorisations ont déjà été accordées par des autorités de la concurrence dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Russie », a-t-il précisé.

« Ensemble, le constructeur italo-américain FCA (Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et Ram) et le Français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) ont cumulé en 2019 environ 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires et ont vendu près de 8 millions de véhicules », peut-on lire sur le site 20 minutes.