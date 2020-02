PSA en repli de 5,9% en janvier, dans un marché en baisse de plus de 13%

Parmi les constructeurs français, Renault (avec Dacia, Alpine) a enregistré la plus forte baisse (-17,5%), avec 29 749 nouvelles immatriculations, tandis que PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a enregistré 51 620 immatriculations de véhicules neufs, soit un repli contenu à 5,9%.

Chez les constructeurs étrangers, le groupe Volkswagen a vu ses immatriculations chuter de 16,7% à 14.799 véhicules. La plupart des marques du groupe allemand sont à la baisse. Volkswagen recule de 30,6% et Audi de 12,1%.

Mais Skoda (+5,7%), Seat (+16,4%) et Porsche (+32,9%) tirent leur épingle du jeu en janvier.

BMW (-17,3%), Ford (-33,2%), Fiat Chrysler (-37,7%), en route pour sa fusion avec PSA, Daimler (-48,9%), Hyundai (-8,7%) ou Suzuki (-43,6%) ont également souffert en janvier.

A l’inverse de la tendance, les groupes Nissan (+28,2%) et Toyota (+15,2%)

ont vu leurs immatriculations augmenter.