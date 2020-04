Profitez du confinement pour déclarer vos impôts

Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus sur papier l’an dernier et qui recevront donc une déclaration papier cette année peuvent toutefois passer à la déclaration en ligne. Le document papier comporte le numéro fiscal et l’identifiant qui leur perlet de créer leur espace personnel sur www.impots.gouv.fr et de créer leur mot de passe.

Les dates de limites de déclaration ont été fixées au 11 juin pour les déclarations en ligne et le 12 juin pour les déclarations papier. David Pessarossi conseil toutefois aux contribuables de s’y prendre dès à présent pour éviter un afflux de demandes de renseignements qu’il sera difficile de gérer dans les derniers jours, si les agents doivent faire face à un afflux de demande, compte tenu de l’organisation mlise en place en raison de la pandémie de covid-19.