Présidentielle : 4 infos à retenir dans le Territoire de Belfort

Anne Hidalgo et le Parti socialiste à 1,7 %… Moins que Jean Lassale, avec 3,1 % ! Valérie Pécresse et Les Républicains qui n’obtiennent même pas le remboursement des frais de campagne, en ne recueillant que 4,8 % des suffrages exprimés… Les partis traditionnels sont à la rue. Yannick Jadot non plus ne capitalise pas, en ne recueillant que 4,7 % des suffrages exprimés. Lui aussi est en-dessous de la barre symbolique des 5 %, synonyme de remboursement des frais de campagne. « La droite républicaine a plus qu’un genou à terre », a commenté Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort. Il estime que son parti est à « la croisée des chemins ». Qu’il faut « tout casser pour tout reconstruire », pour ne pas suivre la trace du Parti socialiste et n’enregistrer que 2 % lors du prochain scrutin. La dynamique nationale s’observe localement. Avec un député, un sénateur, un président de conseil départemental et un maire de la plus grande ville du département, le parti Les Républicains est bien implanté. Mais même ici, Valérie Pécresse n’enregistre que 4,77 % des suffrages exprimés à l’échelle du département et 5,29 % à Belfort. Ce qui fait dire à un observateur avisé de la vie politique locale qu’il y a de plus en plus de déconnexions entre les scrutins locaux et les scrutins nationaux.