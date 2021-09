Pour Gala Avanzi, soutien-gorge ne rime pas avec obligation

« La vidéo a pris une ampleur monumentale. J’ai compris que le No Bra, c’était un vrai sujet. Je me suis rendu compte de toutes les questions et les incompréhensions qui circulaient sur le sujet. Et surtout, j’ai été étonné du peu d’information sur le sujet. De là est venue l’idée du livre. J’en avais besoin, j’en avais envie. Et je me suis rendu compte qu’il y avait un réel besoin de la part d’autres personnes », raconte Gala. Six mois s’écoulent. Six mois de recherche sur le sujet, de lectures, de visionnage de documentaire, de vidéos. Elle aime citer Marilyn Yalom, autrice du livre Le sein, une histoire comme inspiration. Elle a voyagé à travers l’Europe pour écrire. Espagne, Portugal, Italie. «J’ai rencontré des gens qui venaient de partout : Amérique, Canada. Et j’ai été vraiment étonnée de voir à quel point le sujet pouvait intéresser du monde. Et d’ailleurs, autant les hommes que les femmes », narre l’autrice.

Au bout de six mois, Gala est contactée par Flammarion. Sa maison de cœur. L’aventure devient concrète. Elle raconte : « C’est le premier livre où je choisis le sujet. Ça représente un peu plus d’un an de travail. C’était dur, mais comme toutes les belles choses de la vie. J’y ai mis toutes mes tripes. L’écriture m’a poussé dans mes retranchements. Mais en même temps, c’est un format sur lequel je me suis éclatée. Avoir la chance d’écrire 220 pages sur un sujet qui me tient à cœur et être publié par Flammarion, je recommence demain. J’ai plein d’idées d’ailleurs… »