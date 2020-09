Jacques Grosperrin (LR) est élu avec 452 voix (27,95). La liste menée par Jean-Francois Longeot (DVD) recueille 579 suffrages (35,81%) Jean-Francois Longeot et Annick Jacquemet sont élus. La liste RN (ex-FN) menée par Jacques Ricciardetti, à 3,40% (55 voix) n’a aucun élu. Nicolas Bodin (UG) et Barbara Romagnan (DVG) recueillent respectivement 249 et 282 voix (15,40% et 17,44%).