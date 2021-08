La maire de Besançon prête à accueillir des réfugiés afghans

« J’ai écrit à @francediplo en m’engageant à accueillir plusieurs familles afghanes nommément désignées. Notre ville, comme beaucoup d’autres, est mobilisée dans cet effort de solidarité internationale, qui doit être coordonné à l’échelle nationale et européenne », a souligné M. Hurmic sur Twitter. Cette prise de position intervient deux jours après l’allocution télévisée du président de la République Emmanuel Macron qui avait assuré que « notre devoir et notre dignité » était de « protéger celles et ceux qui sont les plus menacés » parmi les Afghans qui fuient leur pays en proie au chaos depuis la prise de pouvoir des talibans dimanche. Avant d’ajouter : mais « nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature ». Des propos qui avaient suscité l’indignation de nombreuses figures de l’opposition à gauche et de plusieurs associations.